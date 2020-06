Più raccolta differenziata con le nuove isole ecologiche di base nel centro storico di Faenza

Proseguono le iniziative di informazione di Hera per aumentare la raccolta differenziata nel Comune di Faenza. E’ infatti in distribuzione in questi giorni, presso tutte le utenze del centro storico faentino, la seconda lettera informativa, che spiega più nel dettaglio il corretto utilizzo dei contenitori delle isole ecologiche di base (Ieb), collocati diversi mesi fa nelle varie strade del centro cittadino.

La riorganizzazione delle Ieb fa parte del progetto di rinnovo del sistema di raccolta rifiuti, deciso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Hera con l’obiettivo di aumentare la separazione dei rifiuti e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che sono risorse preziose per l’ambiente. Le Ieb rappresentano infatti un importante strumento di supporto alla raccolta di tutte le tipologie di rifiuti. Si tratta di raggruppamenti di contenitori (cassonetti e bidoni carrellati), che consentono di effettuare in un unico luogo la raccolta separata di: plastica e lattine, vetro, organico e indifferenziato. La raccolta di carta e cartone invece non subirà variazioni.

Dal 22 al 26 giugno, presso le isole ecologiche riportate nella lettera ai cittadini sarà presente un informatore ambientale per spiegare come conferire correttamente i rifiuti. L’informatore, dotato di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale, su presentazione del coupon presente nella lettera, consegnerà anche un bidoncino e sacchi, fino a esaurimento scorte, da tenere sotto il lavello per la raccolta dell’organico. La consegna avverrà fino ad esaurimento scorte. In caso di maltempo, la presenza dell’operatore sarà rinviata alle giornate successive in cui le condizioni meteo saranno più favorevoli.

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero verde dedicato 800862328 o scrivere alla mail dedicata: iebcomunifaentini2019@gruppohera.it per le zone residenziali e del centro cittadino. Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito Hera e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad, Android e Windows Phone.