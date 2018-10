Più sicurezza in centro storico: inaugurato un nuovo defibrillatore

Mercoledì il sindaco di Lugo Davide Ranalli, insieme alla giunta, ha inaugurato un nuovo defibrillatore, collocato in una teca davanti all’ingresso della Rocca di largo Relencini, a Lugo. La teca, che sarà sorvegliata dalla telecamera presente sotto al porticato, è allacciata alla linea elettrica per il riscaldamento invernale e al suo interno si trova un termometro con indicazione della temperatura su display. Inoltre, nella teca è presente la mascherina sterile per le "insuflazioni" bocca a bocca. Il kit batteria e piastre scadrà nel dicembre 2020. Una volta terminati i lavori nella facciata esterna di largo Relencini sarà montata la segnaletica a bandiera "D.A.E.", che indica la presenza di un defibrillatore.