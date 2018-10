Più sicurezza in centro storico: modifiche permanenti alla viabilità

A partire da lunedì 15 ottobre la viabilità in viale Miraglia (nel tratto compreso tra via Amendola e via Compagnoni) e via Compagnoni (nel tratto tra viale Miraglia e via Don Minzoni) a Lugo sarà modificata in modo permanente. Nel tratto di viale Miraglia compreso tra via Amendola e via Compagnoni saranno istituiti un senso unico di marcia con direzione da via Amendola a viale Bertacchi e una zona a disco orario sul lato sinistro della strada di 15 minuti, in vigore dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 (ovvero in concomitanza con gli orari scolastici di ingresso e di uscita). Rimane invariata la viabilità del tratto di viale Miraglia compreso tra via Compagnoni e viale Bertacchi, che solo nel periodo scolastico dalle 12.30 alle 13.15 anch'essa diviene a senso unico in uscita verso viale Bertacchi mediante l'apposizione di una transenna come viene fatto tutt'ora. In via Compagnoni, nel tratto compreso tra viale Miraglia e via Tasso, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da viale Miraglia a via Don Minzoni. Rimane a doppio senso di marcia il tratto di strada compreso tra via Don Minzoni e via Tasso. Il percorso consigliato per i veicoli che devono portare i ragazzi alle scuole medie “Francesco Baracca” è accedendo da via Amendola, svoltando poi in viale Miraglia; oppure, chi proviene da via Don Minzoni dovrà accedere in via Amendola e poi in viale Miraglia.

“Queste modifiche - come ha sottolineato il sindaco di Lugo Davide Ranalli - sono state studiate dalla giunta assieme con i tecnici e la Polizia municipale per migliorare la sicurezza stradale, in particolare in concomitanza con l’ingresso e l’uscita dalle scuole, nonché per ottimizzare gli spazi, aumentando gli stalli di sosta così disponibili in viale Miraglia”. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email urp@comune.lugo.ra.it.