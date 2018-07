Più sicurezza nelle discoteche: firmato il protocollo d'intesa tra Prefettura e associazioni di categoria

E' stato firmato venerdì mattina in Prefettura il Protocollo d'intesa territoriale in materia di sicurezza delle discoteche, con le associazioni di categoria dei gestori delle discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo, in particolare con Fiepet Confesercenti, Silb Fipe, Silb Confcommercio, Assointrattenimento, Federlavoro e servizi Confcooperative e Federpol.

Il Protocollo richiama l’Accordo quadro nazionale stipulato al Ministero dell’Interno che ha dettato le linee di indirizzo volte a consentire un più avanzato sistema di relazioni e sinergia tra gli operatori del settore e le Forze dell’Ordine, al fine di incrementare il livello di sicurezza all’interno e in prossimità dei locali di pubblico intrattenimento e di favorire la diffusione della cultura della legalità nelle giovani generazioni.

L’intesa prevista nel Protocollo, aperto all’adesione dei singoli esercenti e operatori, vuol perseguire tra l’altro lo sviluppo di forme avanzate di collaborazione tra le imprese del settore e le Forze dell’Ordine, nell’ottica di estendere la cosiddetta “sicurezza integrata e partecipata” secondo forme e modalità operative concordate, che potranno essere recepite, integrate e adattate alle particolari esigenze territoriali.