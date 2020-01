Più sicurezza stradale in via Zalamella: si studiano possibili soluzioni

È passata all'unanimità martedì in Consiglio Comunale una mozione proposta daLconsigliere Michele Distaso di Sinistra per Ravenna e sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza presenti, e anche da uno di opposizione. Nella mozione si chiede di risolvere un problema di viabilità in via Zalamella, dove le auto parcheggiate sul tratto di strada adiacente al parco "Il Fagiolo" ostruiscono l'uscita dal parcheggio situato nei pressi del circolo Tennis. Proprio quel tratto di strada, anche recentemente, è stato protagonista di tragici incidenti.

"Le soluzioni proposte sono due: istituire e regolamentare con nuovi stalli le soste sul tratto di strada adiacente al parco e rendere obbligatoria solo su via Zalamella l'entrata al parcheggio, costruendo una nuova uscita obbligatoria su via Canalazzo - spiega Distaso - Le soluzioni verranno integrate in un progetto più ampio di cambio di viabilità di quel tratto di strada al quale l'amministrazione sta già lavorando. Il preliminare del progetto presentato in Consiglio Comunale è stato redatto dall'esperto di Sinistra per Ravenna Loris Dal Monte ed esaminato dalla Consigliera del Consiglio Territoriale del Centro Urbano Barbara Brusoni".