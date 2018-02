Più stalli per la sosta dei camper, ma diminuiscono quelli per le auto

Più spazio a camper e roulotte: la Giunta ha deliberato che gli stalli di piazza della Resistenza (che ospita anche 157 posti auto a pagamento) dedicati agli autocaravan passino da 10 a 18, riducendo invece il numero di posti per le auto a 145. "L'Occupazione dei posti per autocaravan è in costante crescita e l'attuale dotazione è insufficiente a soddisfare la richiesta", si legge nella delibera. Più spazio ai camper e meno alle auto, dunque, mentre restano invariate le tariffe per la sosta.