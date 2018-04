'Più valore ai nostri quartieri': lavori in corso su diverse strade

Continua la manutenzione delle strade del territorio cervese. In questi giorni si sta lavorando alla risistemazione di alcune strade nella località di Pisignano e precisamente via Duchino, via Zavattina, via Colombarina e sua traversa. L’importo totale destinato alle operazioni è di circa 150.000 euro. Saranno molte altre in questi mesi le strade oggetto di manutenzione.

