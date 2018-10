"Più valore ai nostri quartieri": lavori nella zona ex stazione radio a Cervia

Partiranno in questi giorni i lavori nella zona della “ex stazione radio” ricompensa tra la Malva sud, SS16, via Pineta Formica e la via Bova a Cervia. In particolare riguarderanno le vie Rosselli, Gobetti, Curiel e alte e limitrofe. Sarà un intervento consistente di manutenzione delle strade, grazie al nuovo accordo quadro, che andrà a migliorare un importante zona del quartiere di Cervia Centro. A questo intervento si unisce il completamento dell'asfaltatura di Via Bova che è iniziato martedì. I lavori sono svolti dalla ditta Cbr aggiudicataria delle procedure di gara. Gli interventi consisteranno nella fresatura delle deformazioni stradali, sistemazione delle caditoie, cordoli ed alcuni abbattimenti mirati nei mesi successivi. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica in loco e alle limitazioni al traffico per eseguire i lavori.

"Saranno numerose le strade e marciapiedi che verranno sistemati nei prossimi mesi in tutti i quartieri della città e del forese - dichiarano il sindaco Luca Coffari e l'assessore ai lavori pubblici Natalino Giambi - seguendo le priorità date da vari fattori: intensità di traffico, grado di danneggiamento, numero di residenti fruitori, segnalazioni dei cittadini. Come Giunta abbiamo stanziato numerose risorse ed ora dopo la pausa estiva con il nuovo accordo quadro si andrà più spediti negli interventi manutentivi che si uniranno ai 5 milioni impiegati nel precedente accordo quadro e che hanno generato nunerosissimi interventi, anche se nelle manutenzioni strade resta sempre molto da fare. Con un po’ di pazienza si cercherà di arrivare in tutte le zone della città di costa e forese entro la prossima primavera". Per le segnalazioni infatti è attiva anche una nuova app, "Comuni-chiamo", che consente interventi e risposte più rapide e circostanziate.