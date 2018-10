"Più valore ai nostri quartieri": nuovi giochi e sentieri nei giardini pubblici e in pineta

100.000 euro per manutenzioni in parchi e giardini pubblici di Cervia con il progetto "Più valore ai nostri quartieri", per dare maggior sicurezza e attenzione all’inclusività anche nel forese. "Un altro investimento importante che prosegue il percorso di valorizzazione dei parchi pubblici della città e del forese, con particolare attenzione a quelli dedicati ai più piccoli - spiega l'assessore Natalino Giambi - La strategia dell'amministrazione è consentire a tutti i bambini, anche quelli con bisogni speciali, di godere di questi spazi all'aperto. Come richiesto dai cittadini e dal consiglio di zona, riqualificheremo il giardino del quartiere di Villa Inferno, in via Carlo Alberto dalla Chiesa, realizzando un sentiero per raggiungere le diverse zone pavimentate con gomma colorata e prive di barriere architettoniche. Inoltre saranno messi nuovi giochi e arredi che favoriranno il movimento e la socializzazione. Giochi che potranno essere utilizzabili da tutti i bambini, consentendo di divertirsi in un ambiente sano ed accogliente".

Molti altri parchi gioco del territorio saranno migliorati con nuove superfici smorzacadute e sostituzioni di giochi rovinati dal tempo ma anche da vandalismi. "La speranza- conclude l'assessore – è che le comunità apprezzino sempre più il valore di questi luoghi che sono un bene comune. Frequentandoli sempre di più sarà possibile anche prevenire danneggiamenti e atti di inciviltà". Interventi anche nella Pineta di Pinarella, dove si completerà la sostituzione delle altalene e superfici smorzacadute. Grazie all'accordo quadro per le manutenzioni al verde pubblico, i lavori potranno partire già in autunno per essere completati prima dell'estate prossima.