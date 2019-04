Più valore alla città: "Ripristiniamo il decoro delle mura storiche"

Le millenarie mura di Ravenna costituiscono un patrimonio storico, artistico e culturale che merita senz'altro di essere adeguatamente tutelato e valorizzato. In tempi recenti la Giunta ha dato il via a operazioni volte alla messa in sicurezza e al restauro delle mura stesse, con un impegno finanziario significativo.

"Il percorso murario che raggiunge via Oberdan, giungendo da via Cura e traendo origine da via Circonvallazione al Molino, con l'interessamento della storica chiesa del Torrione tanto cara ai ravennati, presenta criticità indifferibili, rappresentate dalla continua presenza di rifiuti, cartacce, addirittura parti di vecchie sedie e oggetti vari in stato di completo abbandono, nonchè diffusa incuria per quanto attiene la manutenzione della componente verde e della vegetazione presenti - sottolinea il capogruppo in consiglio di Ama Ravenna Daniele Perini - Anche in vista dell'imminente avvio della stagione turistica, appare necessaria una decisa azione per riportare l'area in questione al primitivo decoro".

Il consigliere di maggioranza chiede al sindaco "di attivarsi con sollecitudine presso Hera e gli altri soggetti eventualmente deputati per garantire il completo recupero di un tratto così importante nel perimetro murario della città, in maniera da permettere le passeggiate sia dei bambini che degli adulti che dei turisti, in un'ottica globale di piena riqualificazione e di completa restituzione della cinta muraria alla città, tanto più rilevante in un periodo in cui, in vista della ormai imminente settimo centenario della morte del Sommo Poeta, Ravenna deve sapere offrire il proprio migliore biglietto da visita".