Più veloci della luce: premiati gli "Speedy Gonzales" della tastiera

Le nuove tecnologie e la trasmissione di dati per via digitale hanno introdotto criteri di rapidità e immediatezza in costante mutazione. Adeguandosi allo spirito dei tempi, la Federazione internazionale dell’informazione e della comunicazione (Intersteno), fondata a Londra nel 1887 per promuovere l’uso della stenografia, realizza dal 2003 gare di velocità di scrittura alla tastiera del computer a mezzo Internet.

Sabato in municipio si è tenuta la cerimonia di premiazione nazionale dei vincitori italiani della 16esima edizione della gara Internet 2018. Il vicesindaco Eugenio Fusignani, alla presenza dell’organizzatrice, Paola Pilotti, e della delegata e Presidente del gruppo onA.I.R. - Intersteno Italia, Francesca Marchionne, ha premiato i numerosi partecipanti. Tali gare vedono partecipanti di ogni fascia d’età cimentarsi in prove di scrittura rapida, della durata di 10 minuti, che si svolgono on-line. Per ogni categoria anagrafica vi è una soglia minima di caratteri al minuto: si va dai 150 dei ragazzi, fino ai 240 degli adulti, passando per i 180 e i 200 di allievi e juniores. Il primatista assoluto di questa specialità, che conosce appassionati in ogni parte del mondo, è l’italiano Carlo Parisi con all’attivo ben 969 caratteri digitati in un solo minuto. Il record di Parisi non è casuale e conferma la bontà della “scuola italiana”.

Da segnalare in particolar modo le performance degli italiani Andrea Akhlaghi Farsi, 17 anni, e Alessio Popoli, 23 anni, che si sono classificati al secondo e decimo posto mondiali della classifica multilingua nella loro rispettiva categoria, gareggiando in ben 16 lingue, e Denise Mandirola, classificata al terzo posto mondiale della classifica madre lingua con la macchina da stenotipia nella categoria 21 – 99 anni. Da segnalare nella categoria 13 – 16 anni: Giuseppe Falco, Sara Santi e Federico Guermandi, dell’Istituto “Paradisi” di Vignola, e i cagliaritani Luca Spadaccino e Leonardo Piero Castelli, alunni dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena” del capoluogo sardo, che alla loro giovane età si sono classificati molto bene a livello mondiale in una competizione a cui hanno partecipato centinaia di concorrenti. Tra i partecipanti ravennati si segnalano gli studenti del Ginanni, classificatisi molto bene grazie all’interessamento del professor Silvio Bubani che ha saputo motivarli e prepararli con molta professionalità. Da segnalare in particolare Giulia Grillo, che alla sua prima partecipazione ha scritto in 6 lingue, arrivando 4° tra gli italiani della sua categoria sia nella multilingua sia nella madre lingua.

“Come scuola - racconta uno dei professori di informatica dell’Istituto - pensiamo che la scrittura veloce a dieci dita sia fondamentale. Noi abbiamo una parte di programma in cui curiamo questo aspetto perché riteniamo e sappiamo che nel mondo del lavoro e nell’ambito commerciale avere e gestire questa abilità è fondamentale". Infine le dipendenti della Prefettura, che partecipano da una decina di anni, si sono classificate degnamente a livello internazionale: si sono in particolare distinte Sabrina Casadei e Monica Mami, rispettivamente seconda e terza nella classifica multilingua italiana, categoria 21 – 99 anni. L’anno prossimo, oltre alla gara Internet, l’Italia ospiterà, dopo 16 anni, il 52esimo Congresso Intersteno, a Cagliari, accogliendo circa 500 campioni da tutto il mondo, tra cui speriamo di vedere sul podio alcuni dei nostri.