Il 'temporary restaurant' che offre pizza gratis ai passanti

Un vero e proprio "angolo di golosità": diversi passanti venerdì si sono fermati incuriositi a osservare la casetta bianca apparsa in piazza Anita Garibaldi, all'angolo tra via di Roma e viale Farini. Si tratta di un "temporary restaurant", un ristorantino temporaneo, che propone gratuitamente assaggi di pizza appena sfornata ai passanti. Lo stand promuove le pizze surgelate Cameo "Ristorante" e resterà aperto per tutto il weekend dalle 11 fino alle 19.