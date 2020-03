Regalano pizze a medici e infermieri del pronto soccorso: "Sono eroi che combattono per noi"

Un altro gesto di generosità commovente, dopo quello dello chef del ristorante 'La Voglia matta' di Faenza. Protagonista di questa storia è il ristorante-pizzeria 'Al Borgo nuovo', in via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna, costretto a chiudere dopo le nuove norme disposte dal governo per la prevenzione della diffusione del Coronavirus.

"Visto che siamo limitati al servizio a domicilio, sappiamo che nei prossimi giorni avremo meno possibilità di utilizzare i prodotti alimentari che abbiamo acquistato - spiega la coppia di titolari, il 41enne Marco Leoni e il 30enne Marron Ycaro - Così abbiamo pensato di donare cibo alla gente che ne ha più bisogno". I due, coppia in amore e in affari, insieme ai dipendenti hanno così pensato di partire con una donazione a chi in questi giorni sta lavorando intensamente per tutti noi. "Mercoledì abbiamo chiamato l'ospedale di Ravenna e abbiamo chiesto a chi potevamo donare delle pizze - raccontano Marco e Marron - Ci hanno detto che chi stava lavorando di più era il personale del pronto soccorso. Così mercoledì sera abbiamo consegnato 17 pizze a 12 infermieri e 5 medici. Sono eroi, grandi persone che stanno combattendo per noi facendo turni pesantissimi, e spesso la sera arrivano a casa troppo stanchi per potersi mettere a fare da mangiare o fare la spesa. Da qui l'idea di regalargli delle pizze".

Ma la generosità del locale non finisce qui: "Qui a Borgo Nuovo non c'è un negozio di generi alimentari vicino - spiega Marco - per cui, essendo noi anche bar e ristorante, i nostri clienti ci hanno sempre chiamato anche per generi di prima necessità come pane e latte. Quindi, come abbiamo sempre fatto, continueremo a rispondere al telefono per garantire a persone anziane e alla gente che lavora un po' di beni primari. Siamo in questo piccolo borgo da circa 12 anni, siamo una grande famiglia e fino a quando ce lo sarà concesso continueremo a rispondere a tutti. Ad esempio a Maria, 73 anni (la mia preferita), che mi chiede un litro di latte e delle brioches rimaste della mattina. O a Germana, 76 anni, amante di Valentino Rossi, che mentre mi chiede due schiacciatine vuole sapere quando ripartirà la MotoGp. A Gennaro, 83anni, che mi chiede un piatto di tagliatelle al ragù perché, stando a quello che dice lui, sono più buone di quelli che faceva la sua povera moglie. A Franca, non ricordo l’età, che mi chiede la spesa intera dall’acqua al vino, latte, brioches, primi e secondi (secondo me nasconde qualcuno in casa!). Sempre rispettando le distanze di sicurezza previste vi porteremo tutto a casa".