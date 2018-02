"Plastica o non plastica?": a Faenza la campagna Hera per la corretta raccolta

Per approfondire i dettagli della raccolta differenziata della plastica e ricevere informazioni sui servizi ambientali che Hera mette a disposizione dei cittadini, uno stand informativo sarà a disposizione di tutti al centro commerciale Le maioliche di Faenza, sabato e domenica. Si fa presto a dire “plastica”. Potrebbe essere questo, in fondo, il senso della campagna sulla raccolta differenziata della plastica di Hera che ha l’obiettivo, semplice e importante, di chiarire un punto fondamentale: nei contenitori preposti alla raccolta della plastica non va inserito qualunque materiale ma solo recipienti e imballaggi (vaschette per alimenti, incarti in plastica, bottiglie e flaconi, barattoli) che siano prima stati svuotati e sciacquati, perché solo così è possibile garantire una raccolta di qualità e – ciò che più conta – idonea al riciclo. A seguito di un’indagine svolta dalla multiutility è emerso infatti come il 74% degli intervistati dichiari di conferire nei contenitori per la raccolta della plastica qualunque oggetto in plastica, precludendo un risultato che potrebbe essere di ben altro livello, da qui la scelta di realizzare alcuni desk informativi per cercare di sensibilizzare ulteriormente i cittadini sul tema. Inoltre, per togliersi ogni dubbio c’è sempre il Rifiutologo, l’app gratuita di Hera che associa ad ogni materiale la corrispondente modalità di conferimento (la funzione “cerca rifiuto” in cui è possibile verificare la corretta raccolta differenziata di ogni materiale è disponibile anche on line www.ilrifiutologo.it).