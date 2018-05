Pochi rifiuti nel porto di Marina: trovato un solo pneumatico nel progetto di "pulizia"

Nel porto di Marina di Ravenna trovati pochi rifiuti: nell’ambito del progetto "Pneumatici fuori uso Zero" sulle coste italiane, infatti, venerdì i subacquei della Marine Consulting International e del primo Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera San Benedetto del Tronto hanno raccolto in mare appena una gomma giunta a fine vita e pochi altri oggetti. Gummy, la mascotte di EcoTyre, ha intrattenuto intanto gli studenti della Scuola Elementare “Randi” di Ravenna con giochi e attività di animazione con l’obiettivo di far capire come funziona la corretta filiera di gestione degli Pfu e quanto sia importante la salvaguardia del mare e dei suoi abitanti.

"È stata una grande occasione per i bambini della Scuola Elementare “Randi” di Ravenna di capire quanto sia importante il recupero e il riciclo degli pneumatici.– ha detto Carmen di Penta, direttore generale di Marevivo – I ragazzi hanno potuto svolgere attività di educazione sulla corretta gestione degli Pneumatici Fuori Uso. Ringraziamo a nome di Marevivo il Comandante Pietro Ruberto della Direzione Marittima di Ravenna, il comandante Nicola Chieppa, il comune di Ravenna, l’Università di Bologna, il Circolo Velico Ravennate e la società Hera per averci aiutato in questa importante operazione in difesa del mare".