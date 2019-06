Poco personale sanitario: "Riassumiamo medici e infermieri in pensione"

"Richiamiamo medici e infermieri pensionati per far fronte al rischio default del Sistema sanitario nazionale": è la proposta del capogruppo di Ama Ravenna Daniele Perini inserita in un ordine del giorno. "La carenza, se non addirittura l'assenza, della disponibilità di medici e infermieri sul mercato sta assumendo contorni e proporzioni sempre più gravi a livello nazionale - spiega il consigliere di maggioranza - Già diverse regioni si stanno attivando per garantire i livelli essenziali di assistenza, proprio assumendo in particolare a tempo determinato medici e infermieri in pensione. Il problema esiste fondamentalmente a monte, con particolare riferimento alle scuole di specializzazione, e anche la nostra Regione, in specie Ravenna, caratterizzata da un'età media della popolazione in costante aumento e da una vocazione turistica che pone inevitabilmente seri problemi a livello sanitario e assistenziale, inizia a essere interessata in maniera sempre più significativa da tale criticità, che può configurarsi come autentico preludio al default del Sistema sanitario nazionale".

Perini chiede a sindaco e giunta di "inserire la sanità ai primi posti dell'agenda politica, valutando l'opportunità di un finanziamento straordinario a livello regionale, un vero e proprio “piano Marshall” per sostenere il Sistema sanitario nazionale, migliorando le condizioni di lavoro del personale sanitario e colmando le disuguaglianze; chiedendo alla Regione di deliberare, come hanno fatto altre, la possibilità che le nostre aziende emiliano romagnole si convenzionino con medici e infermieri in quiescienza. Questo, naturalmente, non appare sufficiente ma bisogna sviluppare un finanziamento ad hoc, in un'ottica a più ampio respiro, nella consapevolezza che la nostra comunità nei prossimi anni subirà un'emergenza demografica".