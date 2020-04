A 90 anni scrive una poesia sul Coronavirus per ringraziare i volontari che la aiutano

Una poesia per illuminare il periodo difficile in cui stiamo vivendo. Anna Maria Biondi è una 90enne che abita a Russi, e suo figlio ha deciso di diffondere una poesia da lei creata. "Io abito a Carpi da oltre 30 anni, ma il mio amato paese natale è Russi, dove mia madre abita da sola - spiega Lamberto Mazzotti - Il 9 marzo scorso ha compiuto 90 anni e purtroppo l'ha dovuto festeggiare da sola. La sua passione è la poesia e per ringraziare la gentilezza e la sollecitudine dei volontari russiani della Protezione Civile, che puntualmente la sostengono in questi giorni di forzata clausura casalinga, ha scritto una poesia sulle sue emozioni... da Coronavirus. Mi è piaciuta e forse piacerà anche ai cittadini della mia città".

Emozioni da Coronavirus

È arrivata dalla Cina

questa strana epidemia

si chiama covid diciannove

e ha messo tutti a dure prove.

È arrivato all’improvviso

senza dare il preavviso,

ha colto tutti impreparati

e anche molto costernati.

I nostri medici e infermieri

notte, giorno e volentieri

la lor vita a repentaglio

sol col casco ed un bavaglio.

Per fermar sta pandemia

che non ha alcuna analogia

con nessun’altra malattia

e usar non san qual terapia.

Il guaio è che questo virus

è andato in giro per il mondo

e ha creato il finimondo.

A migliaia i contagiati

i più gravi son intubati

e sta strana polmonite

sta falciando molte vite.

E noi poveri mortali

per decreti nazionali

tranne in casi eccezionali

non dobbiamo uscir di casa.

Guardo a volte dal balcone,

c’è una tal desolazione,

solo davanti alla farmacia

qualche persona resta in fila

con le dovute mascherine

per comprar le medicine.

Passa rapido un passante

con la borsa della spesa

e con gesto un po’ galante

mi saluta caramente.

Questo piccol sacrificio

lo dobbiamo per dovere

a quegli eroi che sono morti,

ai dottori e agli infermieri

che stanno ancora combattendo

per annientare, si potendo,

questo virus assai tremendo.

Grazie di cuore a tutti quanti

anche se adesso siamo distanti

siamo Italiani e ne siam fieri

viva l’Italia e la nostra bandiera.

Anna Maria Bondi