Operazione 'Alto impatto': controllati 40 bus destinati alle gite scolastiche

Mercoledì la Polizia Stradale di Ravenna, con il contributo della Polizia Locale, ha effettuato un servizio denominato “Operazione alto impatto” finalizzato a garantire la sicurezza dei mezzi sui quali viaggiano gli studenti che vanno in gita scolastica. In tale ambito sono stati effettuati una serie di controlli approfonditi sull’idoneità dei bus utilizzati dalle scolaresche, come la presenza di estintori, delle cassette di pronto soccorso e del regolare funzionamento delle uscite di emergenza. Gli agenti hanno rivolto una particolare attenzione all’idoneità psicofisica degli autisti, verificando il rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti, e sottoponendoli a test volti ad accertare l’eventuale assunzione di alcol e/o stupefacenti. All’attività hanno partecipato 10 pattuglie della Polizia Stradale e 10 della Polizia Locale di Ravenna che hanno effettuato tre posti di controllo, uno in Piazza della Resistenza, uno nei pressi dell’autostazione e uno vicino alla Basilica di Classe.

Al termine dell’operazione sono stati controllati 40 mezzi e altrettanti autisti e sono state rilevate 15 violazioni: in un caso è stato necessario sostituire un mezzo perchè non idoneo alla circolazione. “I controlli sul trasporto passeggeri, soprattutto quelli destinati alla sicurezza delle gite scolastiche, sono un obiettivo primario per la Polizia Stradale - afferma il vicequestore aggiunto Caterina Luperto, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Ravenna - Il Ministero dell’Interno e il Miur, con apposita circolare, hanno sensibilizzato gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sulla delicatezza della tematica. I singoli istituti scolastici sono stati invitati dal Miur a inoltrare alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio la comunicazione inerente la programmazione del viaggio di istruzione, con indicazione del luogo, ora di partenza e destinazione. In questo modo la Sezione Polizia Stradale è in grado di procedere a un controllo capillare sulle gite scolastiche sia in partenza che in itinere. I controlli poi, a prescindere dalle comunicazioni delle scuole, vengono fatti anche d’iniziativa. L’operazione di mercoledì ha registrato un prezioso partenariato tra Polizia Stradale e Polizia Locale di Ravenna, per il quale si ringrazia il Comandante Andrea Giacomini che, con la partecipazione delle sue pattuglie, ha permesso un controllo a tappetto su quasi tutte le gite scolastiche in partenza e in arrivo nella città. L’obiettivo, d’altronde, è il medesimo: la sicurezza stradale degli studenti”.