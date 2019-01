Polizia Locale in Bassa Romagna, i numeri del 2018: controllati quasi 15mila veicoli

In occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale che ricorre il 20 gennaio, la Polizia locale della Bassa Romagna presenta i risultati operativi sull’anno da poco conclusosi.

Nel corso del 2018 la Pm della Bassa Romagna ha effettuato 1038 pattuglie serali, 477 pattuglie festive diurne, 11 pattuglie notturne (in orario dalle 23 alle 5); 84 sono stati i servizi effettuati da personale in borghese. Rispetto all'anno scorso sono aumentate le ore esterne di controllo del territorio, i veicoli controllati e i controlli dell'area amministrativa (controlli commerciali, edilizi e ambientali), in quanto nel 2018 l'aumento di 10 unità di personale (al 31 dicembre 2018 l’organico contava 71 addetti, escluso il personale amministrativo) ha portato a un forte incremento dell'attività esterna.

Nell’anno appena trascorso gli operatori della Polizia locale hanno fermato e controllato, nei servizi di polizia stradale, 14.478 veicoli (da questo numero rimangono escluse le centinaia di migliaia di veicoli controllati dal targa system). Numerose e diversificate sono le infrazioni accertate al codice della strada; tra queste, in particolare, 43 violazioni per guida in stato di ebrezza; 683 i veicoli non revisionati e 192 quelli sprovvisti di assicurazione, 36 le violazioni per guida senza patente o con patente revocata, mentre le patenti ritirate sono state 114. Dal totale delle violazioni accertate, solo il 12,91% rappresenta infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità. Pattuglie specializzate in materia di autotrasporto hanno controllato 57 mezzi pesanti con 37 violazioni contestate.

La partecipazione a bandi regionali, che ha portato all'assegnazione di contributi economici alla Pm della Bassa Romagna, ha consentito l’implementazione delle strumentazioni tecnologiche ed informatiche del Comando, quali ad esempio i palmari in dotazione al personale in servizio esterno, semplificando e ottimizzando l'attività di gestione delle successive procedure interne.

Nel 2018 è stato adottato il regolamento unico di Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che consente un’applicazione uniforme delle norme su tutto il territorio. Il Regolamento disciplina i comportamenti e le attività negli spazi pubblici e privati, influendo positivamente sulla vita della comunità in modo da garantirne la sicurezza. Sono stati introdotti inoltre all’interno del Regolamento, principi di convivenza e coesione sociale, di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale, di controllo di vicinato.

La Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha in dotazione un parco mezzi di 26 autoveicoli, 2 veicoli adibiti ad ufficio mobile, 1 fuoristrada, 10 motoveicoli, 23 velocipedi, 5 etilometri e 3 Targa System; è inoltre dotato del dispositivo TopCrash, un dispositivo che consente di ridurre i tempi di rilevazione degli incidenti stradali basandosi sull’uso della tecnologia Gps.

Le celebrazioni provinciali di San Sebastiano si terranno quest’anno a Cervia, lunedì 21 gennaio; alle 10 verrà celebrata la messa in duomo e seguirà un aperitivo ai Magazzini del sale.