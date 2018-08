Polizia Municipale, il consigliere Panizza (Gruppo misto) fa il punto dell'operatività

Fare il punto sulle attività della Polizia Municipale: è l'obiettivo di un'interrogazione presentata da Emanuele Panizza, consigliere comunale del Gruppo misto. "Il presidio del territorio è la cosa più importante per prevenire azioni criminose e/o illecite, seconda solo alla certezza di essere colti in flagrante e conseguente sanzione - spiega il consigliere d'opposizione - La Polizia Municipale ha recentemente pubblicizzato l'assunzione di nuovo personale per far fronte a tutti i servizi a cui devono ottemperare".

Panizza chiede al sindaco "di quanto personale effettivo è composto il corpo di Polizia municipale; di questi quanti dirigenti, funzionari, impiegati amministrativi e impiegati operativi; se c'è del personale che è esentato dal fare certi turni e/o certe mansioni; relativamente al personale operativo, quanti sono gli agenti destinati a uscire di pattuglia e quanti ne sono effettivamente in grado; quante volte al giorno viene pattugliata la zona pedonale del centro di Ravenna, quante volte al giorno escono dei mezzi (e quanti) per pattugliare la città e le zone di periferia; quanto personale temporaneo viene assunto in aggiunta per il periodo estivo e come e dove viene impiegato; da che ora a che ora il personale è normalmente impiegato sul territorio e se ci sono differenze tra i giorni feriali e quelli festivi o prefestivi".