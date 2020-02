Polizia stradale, passi avanti dal Governo. Lega: "Ora servono fatti concreti"

“Un passo avanti. Il Governo, sull’ordine del giorno a firma mia e dei colleghi Elena Raffaelli e Gianni Tonelli per il mantenimento dei distaccamenti di Polizia stradale di Rocca San Casciano, Lugo e Casalecchio di Reno, ha effettivamente aperto una possibilità, seppure ancora da concretizzare. Lo affermo in tempo reale, considerando il segnale dell’esecutivo nazionale positivo, ma prendendolo con giudizio. La prudenza, in questi casi, non è mai troppa anche di fronte alle forzature e agli sgambetti a cui stiamo assistendo quotidianamente. In ogni caso, un punto a favore è stato segnato, ora dobbiamo andare avanti insieme a tutti i portatori di interesse, senza tentennamenti". A parlare è Jacopo Morrone, deputato della Lega.

"A questo proposito confermo la mia presenza alla manifestazione indetta dal ‘Comitato civico SS67’ per sostenere la permanenza in quella località del distaccamento della Polizia stradale indetta per sabato 22 febbraio - continua Morrone - La sicurezza prima di tutto. C’è infatti preoccupazione sul fronte dell’incidentalità in Emilia-Romagna che, dopo un lieve calo nel 2018, ha dato purtroppo segni di ripresa nel 2019 con costi sociali altissimi, tra cui, in primo luogo, la perdita di vite umane. Secondo i dati Istat relativi al 2018, infatti, gli oneri economici di vario genere che gravano sulla collettività emiliano-romagnola per le ricadute degli incidenti stradali si sono attestati a più di 1,6 miliardi di euro. Per questo siamo convinti che più controlli, più monitoraggi, più prevenzione, più sicurezza soprattutto nelle arterie più trafficate possano fare la differenza".