Polizia, torneo di calcio per ricordare l'assistente capo Di Bartolomeo

A quattro anni dalla tragica scomparsa del poliziotto Gian Luca Di Bartolomeo (Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso il Distaccamento Polizia Stradale di Rocca San Casciano e cittadino faentino), il sindacato di polizia SIULP Forlì -Cesena e Ravenna, in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri AIA Sezione di Faenza "Giovanni Santini" e l'Associazione Sostenitori ed Amici Polizia Stradale ASAPS, hanno organizzato per martedì, dalle 19.30 in avanti (inizio partita ore 20.00) un incontro di calcio intitolato "4° Memorial Diba". Una selezione della Polizia di Stato e di arbitri di calcio, si sfideranno a Faenza presso il campo sportivo comunale Samorini Virtus Faenza, Via Bernardi n. 118. L'evento è patrocinato dal Comune di Faenza. Ingresso gratuito. L'evento si pone come obiettivo quello di sensibilizzare maggiormente le istituzioni, al fine di salvaguardare e sostenere i poliziotti e le altre professioni d'aiuto, in eventuali "momenti difficili" sopraggiunti durante la loro attività lavorativa.