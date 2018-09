Polo Energie Rinnovabili di Russi: al via i test di funzionamento

Considerato l’avanzato stato di costruzione del Polo Energie Rinnovabili di Russi e l’entrata in funzione della Centrale Biomasse prevista entro la fine dell’anno, la società PowerCrop Russi srl ha comunicato l’avvio dei test di funzionamento delle singole apparecchiature che costituiscono l’impianto.

Le prove più significative, riguardanti la caldaia, saranno distribuite nell’arco di un mese. Prove bruciatori: martedì 4 settembre; prove ventilatore: mercoledì 5 settembre; bollitura e passivazione: lunedì 10 settembre; lavaggi acidi: mercoledì 12 settembre; essicazione refrattario: giovedì 20 settembre; prove apparecchiature linea fumi: martedì 25 settembre; soffiature: lunedì 1 ottobre. La società fa inoltre sapere che, come previsto dall’Autorizzazione Unica, prima dell’entrata in funzione del Polo verrà organizzato un incontro pubblico per informare tutti i cittadini coinvolti sul tipo di impianto e sugli impatti che avrà sul territorio.