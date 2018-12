Pomeriggio di festa: tanti bambini urlano "Grazie Babbo Natale"

Sabato pomeriggio al Centro Sociale Le Rose - via Sant'Alberto 73 a Ravenna, è calato il sipario sulla prima edizione del progetto "Grazie Babbo Natale", organizzato dall'associazione "Il Terzo Mondo" in collaborazione con il sindacato dei Pensionati Spi-Cgil Ravenna e patrocinato dal comune di Ravenna. "È un progetto di aggregazione e di interazione che illustra come il valore della solidarietà, del volontariato e della cooperazione sia fondamentalmente indispensabile per la convivenza in una società mondiale multietnica e soprattutto per la crescita dei bambini", spiega il presidente Charles Tchameni Tchienga.

La partecipazione è stata numerosa: oltre 30 bambini hanno urlato "Grazie Babbo Natale" rispondendo cosi all'appello di Maura Masotti segretaria generale provinciale dello Spi-Cgil e testimonial dell'evento. Durante la festa Samantha Tchameni ha incantato con la sua splendida voce interpretando diverse canzoni di Natale. Da chameni Tchienga ringraziamenti a Maelle Gladis Nambou, responsabile dell'Aerea Solidarietà del Terzo Mondo, e al consigliere del Comune di Ravenna Marco Turchetti, "il Babbo Natale Speciale e generoso che ha regalato doni e sorrisi a tutti i partecipanti. Il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita".