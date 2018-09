Pomeriggi all’aria aperta per giovanissimi per esplorare la natura e conoscere l’ambiente

L'assessorato al Decentramento, in collaborazione con i Comitati cittadini di Ragone e San Pietro in Trento, organizza gli ultimi due appuntamenti di gioco e conoscenza dei parchi pubblici. Mercoledì 5 settembre alle 16, nell’area verde di Ragone e giovedì 13 settembre alle 15,30, nel parco “Sorelle Barberi” di San Pietro in Trento, gli animatori dell'associazione Cestha, Centro sperimentale per la tutela degli habitat, faranno “giocare” i partecipanti (bambini e bambine, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni) per avvicinarli alla natura che li circonda, fare loro conoscere gli abitanti, osservare gli ambienti come veri esploratori.