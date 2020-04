Precipita dal tetto mentre spegne l'incendio: pompiere in ospedale

E' precipitato dal tetto mentre stava spegnendo le fiamme. Infortunio sul lavoro per un giovane Vigile del fuoco, impegnato nello spegnimento dell'incendio scoppiato lunedì sera in un'abitazione di Sant'Antonio. Il tutto è successo poco dopo la mezzanotte: i pompieri stavano ultimando i lavori di spegnimento delle fiamme, quando per cause ancora in corso d'accertamento l'uomo è precipitato dal tetto facendo un volo di sei metri.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica e il ferito, rimasto cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo le prime informazioni, il pompiere non sarebbe in pericolo di vita.

Le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio, scoppiato poco dopo le 20, sono continuate fino alle 3 di notte. Il tetto dell'abitazione è stato quasi completamente distrutto e le fiamme sono arrivate anche alla mansarda sottostante. Sono in corso gli accertamenti dei Vigili del fuoco.

