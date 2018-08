Monitoraggio del degrado, chiude al traffico il ponte sul canale Cupa

Modifica della circolazione per lavori di manutenzione del ponte posto al confine tra Cervia e Ravenna, fra viale Matteotti (a Milano Marittima) e viale Romagna (a Lido di Savio) sul canale "Cupa Nuova". L'amministrazione comunale di Cervia ha infatti ritenuto opportuno procedere con la realizzazione degli adempimenti necessari e richiesti per la messa in sicurezza del tratto in questione, in stato di degrado ma monitorato periodicamente, adottando una regolamentazione specifica per la selezione delle categorie a cui consentire il transito sul ponte.

E' stato quindi istituito su viale Matteotti, limitatamente al tratto corrispondente alla struttura del ponte di attraversamento del canale, il divieto di transito (fatta eccezione a pedoni e bici sul percorso appositamente predisposto). E’ fatto obbligo a chiunque di osservare o fare osservare l'ordinanza, i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla legge.