Ponte di San Marco, cittadini ancora preoccupati. La struttura è monitorata

Preoccupazione dei cittadini per il ponte sul fiume Montone di via Godo, a San Marco. Una frattura nel cemento impensierisce non poco chi si trova ad utilizzare la struttura per i suoi tragitti abituali, tanto che fioccano anche le segnalazioni. Dopo i fatti di Genova, della chiusa di San Bartolo e della chiusura di un viadotto dell'E45 la soglia di attenzione si è alzata da parte di chi rileva ammaloramenti esterni delle strutture in cemento armato.

Di questo ponte si è occupato alcuni mesi fa anche la lista politica Lista per Ravenna, con un question time che ha chiesto dei controlli in corso sulla struttura. Il manufatto è monitorato dai tecnici della Provincia, competenti per quella strada, che hanno inserito l'opera tra le 8 su cui intervenire con "priorità alta". La strada è tuttavia monitorata e regolarmente percorribile senza problemi.