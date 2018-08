Ponte mobile sul Candiano, Azimut cessa la gestione

Azimut non gestirà più il ponte mobile sul Candiano e i relativi lavori di manutenzione. Ad annunciarlo è la stessa azienda: "Il ponte mobile è stato affidato alla società a seguito di procedura concorsuale indetta a livello comunitario dall’Autorità di Sistema Portuale e il servizio fu avviato il 4 febbraio 2015 - spiegano il Presidente e l’Amministratore delegato di Azimut, Emanuele Rocchi e Stefano Di Stefano - Da allora il ponte è stato aperto e richiuso per 92 volte, ovvero tutte le volte che è stato necessario (per aperture programmate, emergenze, manifestazioni, aperture disposte dalle autorità preposte). Azimut spa si è posta a supporto e servizio per cercare di assicurare con continuità la piena operatività di una struttura assolutamente strategica per la mobilità cittadina. Si coglie l’occasione per ringraziare il personale aziendale, gli enti e le autorità per la loro collaborazione".