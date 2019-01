Porta alto il nome di Marina di Ravenna, il personaggio dell'anno è l'attore che si è trasferito negli Usa

L’associazione culturale “La Bella Marina” consegnerà la targa di personaggio dell’anno al giovane attore Eric Paterniani. La premiazione avverrà al bacino pescherecci domenica, attorno a mezzogiorno. Ogni anno l’associazione culturale, che vuole promuovere la storia e le bellezze di Marina di Ravenna, rende omaggio ad una personalità del paese che si è particolarmente distinta. Quest’anno la scelta degli iscritti è caduta su Eric, giovane attore di Marina di Ravenna che per sei anni si è fatto spazio tra le compagnie teatrali di New York e Los Angeles. Un artista che porta in alto il nome di Marina di Ravenna e che, nonostante la giovane età, ha già calcato i più importanti palchi mondiali.

LA BIOGRAFIA I primi contatti di Eric con il mondo dello spettacolo sono stati però con la NonScuola gestita dal teatro delle Albe e da L’Accademia del musical. Alla fine del liceo linguistico ha frequentato l’Accademia teatrale di Roma. Nel 2012 è stato premiato come migliore studenti. Dopo un breve periodo a Londra si è trasferito negli Usa per sei anni. Ha preso parte ad una cinquantina di progetti cinematografici, poi ha cominciato a farsi notare dalle compagne teatrali di New York per la sua genuina comicità. Nel 2018 si è trasferito a Los Angeles dove, insieme alla moglie Veronica Molte, ha fondato la compagnia chiamata Aliens With Extraordinary Abilities, ironizzando sulla loro classificazione da immigranti in America, e prodotto il suo primo spettacolo "Longing Pinocchio”, un'eccentrica rivisitazione della storia di Collodi, presentato in un teatro di Hollywood, che è stato acclamato dalla critica come “Puro oro teatrale” ed “Un'Odissea nei sogni”. Eric ha dedicato lo spettacolo a tutti i genitori che, come i suoi, Claudio ed Elisabetta, hanno figli all'estero.