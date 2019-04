Porta i rifiuti nelle stazioni ecologiche e ricevi uno sconto in bolletta

Da lunedì 1 aprile scatta l’orario estivo delle stazioni ecologiche (centri di raccolta) di Conselice e Bagnara di Romagna, che rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2019. Il nuovo orario della stazione ecologica/centro di raccolta di via II giugno a Bagnara di Romagna prevede l’apertura il lunedì dalle 8.30 alle 13.30, il mercoledì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00. Quella di via Amendola a Conselice osserva il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 19, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14 e il sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 19. Il centro di raccolta di via Prov. Bastia 359 a Lavezzola è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 14, il martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19 e il sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 19.

Cosa sono e come funzionano le stazioni ecologiche (centri di raccolta)

Le stazioni ecologiche/centri di raccolta sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti vari rifiuti urbani che, per tipologia o dimensione, non possono essere introdotti nei contenitori. I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini e alle imprese del territorio. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. In base al regolamento, il cliente prima dell’accesso è tenuto ad effettuare le operazioni di selezione, a ridurre convenientemente il volume dei propri rifiuti e a rispettare i quantitativi gestionali per singolo conferimento. L’operazione di pesatura sarà svolta prevalentemente dal personale di presidio, così come il collocamento dei Rifiuti Urbani Pericolosi all’interno degli appositi contenitori. Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla stazione ecologica sono previsti incentivi secondo quanto indicato dal Regolamento Ambientale Comunale. Per svolgere il servizio in modo corretto, è necessario portare i rifiuti separati.