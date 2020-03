Mentre raccoglie i rifiuti trova un portafogli e lo restituisce, il proprietario: "Gli onesti esistono ancora"

L'etica nel lavoro di tutti i giorni. A Russi nei giorni scorsi un operatore di Ecotrash, società associata a Ciclat Trasporti Ambiente di Ravenna che si occupa di raccolta rifiuti e spazzamento strade, si è reso protagonista di un gesto di senso civico che ha sorpreso e commosso un cittadino alle prese con una situazione spiacevole.

L'11 febbraio scorso il cittadino si è reso conto di avere smarrito il portafogli e ha cominciato le ricerche, senza successo. Il pomeriggio stesso, però, ha ricevuto una telefonata dall'operatore che lo ha invitato a casa propria per riconsegnargli il portafogli ritrovato durante il turno di lavoro. L'uomo, colpito da un gesto comune ma oggi considerato raro, ha deciso quindi di scrivere un messaggio di ringraziamento alla ditta di raccolta rifiuti, affermando che quanto avvenuto "testimonia che le persone oneste esistono ancora. La vostra azienda - ha aggiunto nell’email di ringraziamento - può vantare la collaborazione di una persona affidabile e onesta, doti sempre più rare con i tempi che corrono".

Marialuisa Lamarucciola, presidente di Ecotrash, ha così scelto di rispondere con una lettera in cui esprime orgoglio e soddisfazione per l’accaduto: "Restituire un bene personale così importante con il contenuto incolume è encomiabile. Ci sono tre cose che mi hanno colpita come donna e come imprenditrice: il fatto che l'operatore l’abbia accolta in casa sua; la sua fiducia nei suoi confronti e la sua voglia di dargli un giusto riconoscimento scrivendo ai suoi superiori un encomio per lui. C’è dell’umanità in tutto questo, c’è il senso profondo di quello per cui ci battiamo ogni giorno: vivere meglio, in armonia con gli altri e in sintonia con l’ambiente". La lettera stessa è stata già consegnata all’operatore e a tutti i collaboratori "non per elogiarne uno, ma per fortificare la squadra", ha spiegato la presidente.