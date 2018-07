Portava i ragazzi in discoteca con il van della moglie: stanato taxista abusivo

I Carabinieri di Milano Marittima, all’esito di mirato servizio, hanno segnalato alla competente autorità un 50enne bolognese, gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, colto a svolgere un servizio taxi nella località di balneare senza avere mai ottenuto la prevista licenza. L’uomo è stato sopreso mentre con un furgone intestato alla moglie trasportava 7 ragazzi in una discoteca del posto. Per lui, oltre a sanzioni amministrative per alcune centinaia di euro, è scattato anche il fermo amministrativo del veicolo da 2 a 4 mesi.

La Cna ha espresso "un sentito ringraziamento all'Arma per la brillante operazione di contrasto all’abusivismo nel settore del trasporto persone e per la costante attenzione alle istanze dei cittadini e delle imprese. Contrasto all’abusivismo che si esplica a tutto tondo dalla spiaggia all’entroterra a evidenziare un territorio sempre più coeso e controllato dalle istituzioni".

"E’ un’attività importante - sottolinea la Cna - a tutela dei cittadini e a salvaguardia delle imprese e della libera concorrenza. Molto spesso dietro servizi e attività svolte abusivamente si nascondono lavori svolti senza la necessaria professionalità e a danno del consumatore. Vogliamo ricordare che gli autisti professionisti sono soggetti a controlli medici rigorosi e verifiche annuali scrupolose sugli automezzi, hanno patenti professionali, adeguate coperture assicurative e applicano tariffe trasparenti, decise dall’amministrazione comunale per rispondere alle diverse tipologie di trasporto, come ad esempio il taxi collettivo (5 euro) o le tariffe agevolate da e per i luoghi di cura".

"Non è vero che con l’abusivo si risparmia - evidenzia l'associaizone -. Sappiamo di tariffe molto più elevate, quindi il consiglio della Cna è quello di affidarsi in tutti i settori a imprese iscritte alla Camera di Commercio a veri professionisti per la propria sicurezza. Gli abusivi svendono le professioni, in barba a ricevute, tasse, permessi e certificazioni: una concorrenza sleale che crea danni seri. E a rimetterci siamo tutti. In momenti di difficoltà economica come quelli attuali è ancora più importante tutelare le imprese regolari che svolgono un ruolo importante di coesione sociale nel territorio".

"Si tratta di un segnale importante, in un settore strategico per la mobilità delle persone, in un momento clou della stagione turistica, che si collega ai brillanti risultati ottenuti a seguito del Protocollo d’Intesa di contrasto all’abusivismo 2018, coordinato dalla Prefettura di Ravenna con la presenza di tutte le forze dell’ordine, dei Comuni di Ravenna e Cervia e delle Associazioni di categoria e alla conseguente campagna informativa e di sensibilizzazione “Liberi dall’Abusivismo” messa in campo", conclude la nota.