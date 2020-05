Porte aperte ai musei di Bagnara

Sono pronti a riaprire i tre musei del borgo medievale di Bagnara di Romagna, in conformità con le norme sul contenimento del rischio di contagio Covid-19. Ci saranno alcune limitazioni ai percorsi espositivi e l'ingresso sarà contingentato; inoltre, al momento, non saranno possibili visite guidate, al fine di usufruire dei musei in sicurezza.

Il Museo del castello all'interno della Rocca sforzesca riaprirà sabato 23 maggio con il consueto orario: il fine settimana e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si potrà accedere esclusivamente prenotando l'ingresso, scrivendo a museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it o chiamando lo 0545 905540.

Il Museo Mascagni e il Museo parrocchiale, all'interno della canonica della chiesa arcipretale, riapriranno al pubblico la prima domenica di ogni mese, a partire dal 7 giugno, dalle 15 alle 18.

Per visitarli è necessaria la prenotazione al numero 347 2509841, email museomascagni.bagnara@gmail.com.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su richiesta, l'apertura dei musei potrà essere concordata anche in giornate diverse.

Saranno rispettate tutte le norme sul distanziamento e l'igienizzazione attualmente vigenti.