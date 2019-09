Autorità portuale, annullate le interdizioni: Rossi torna al suo posto, il Commissario decade

Ancora una buona notizia per il sistema portuale ravennate. Dopo il via libera al progetto di hub portuale, arrivato mercoledì durante la conferenza dei servizi, giovedì è stato annullato il provvedimento d'interdizione al presidente dell'Autorità di sistema portuale Daniele Rossi e alle altre due persone ai vertici dell'Autorità sospese, Paolo Ferrandino, segretario generale della stessa Autorità, e Fabio Maletti, direttore tecnico dell’Ente Porto. La misura era stata assunta dal Gip nell’ambito del procedimento per reati ambientali e amministrativi collegato alla presenza della Berkan B nelle acque della Pialassa dei Piomboni.

Così ha deciso il giudice del Tribunale di Ravenna dopo l'interrogatorio di garanzia che si è svolto giovedì mattina. Soddisfazione arriva dall'Autorità di sistema portuale, soprattutto per i tempi rapidi con i quali si è svolto il tutto (la sospensione risale al 9 settembre scorso). E' decaduto così in automatico il ruolo di Commissario, affidato appena lunedì scorso a Paolo Ferrecchi.

"Sono soddisfatto - dichiara Rossi - L'unica amarezza, per tutti e tre, è quella di non aver potuto partecipare alla conferenza di servizi di mercoledì che ha dato il via libera all'hub portuale, dopo 20 mesi di lavoro che solo noi sappiamo quanto sia stato duro. E' stato quasi un dolore. Sono fiducioso nel proseguimento della vicenda, mi rimetterò subito al lavoro".