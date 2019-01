Porto canale insabbiato: draga al lavoro per ripristinare la navigabilità

Dalla mareggiata, insolita per intensità e direzione di ottobre, il porto canale di Cervia ha via via subito un anomalo e grave insabbiamento inusuale per il mese di dicembre e gennaio: le classiche mareggiate non sono state così intense da "pulire naturalmente" l'imboccatura e, anzi aggravavano la situazione.

Per questo l'Amministrazione, su richiesta dei pescatori, miticoltori, operatori portuali e Cna di Cervia ha monitorato con costanza la situazione tramite la propria società che gestisce gli ormeggi (Servimar ed Adriaboat) verificando che attualmente la navigabilità all'imboccatura è di appena 1 metro e 30/20 centimetri neanche a medio mare. Questa situazione creava pericolo e limitava fortemente le attività produttive, per cui l'amministrazione con le procedure d'urgenza si è attivata per procedere al ripristino della navigabilità del porto canale.

La prima draga giunta al porto ha iniziato i lavori di ripristino delle minime condizioni di navigabilità. Già in essere, poi, le procedure per realizzare in primavera il dragaggio vero e proprio di un ampia porzione di canale e, a seguire, entreranno in sperimentazione anche gli iettori, finanziati completamente da un bando europeo vinto da una cordata di ricerca formata dall'Università di Bologna e dalla ditta Trevi. Se funzionerà la sperimentazione di questi rinnovati iettori potrebbero risolvere in modo strutturale la situazione. E' inoltre previsto nel Project per la gestione del Porto Turistico carico del futuro gestore il dragaggio di tutta l'asta del porto fino alla darsena dei magazzini del sale ed il mantenimento della navigabilità dell'imboccatura.

"Siamo vicini alle nostre realtà produttive - dichiarano il sindaco Coffari e l’assessore Fabbri - e per questo ci siamo attivati subito, nonostante il momento complesso per definire gli atti essendo a cavallo di fine anno, ma grazie alla collaborazione di tutti i nostri uffici ci siamo riusciti. L'insabbiamento così forte dell'imboccatura è un fenomeno certo inusuale per il mese di dicembre-gennaio e normalmente era a marzo-aprile, ma ormai il meteo fa brutti scherzi. Con i progetti che abbiamo messo in campo però il nostro obiettivo è passare da una soluzione precaria a una strutturalmente più stabile in merito alla navigabilità, gravando il meno possibile sulle casse comunali grazie alla sinergia pubblico-privato. Ringrazio gli operatori del nostro porto per la pazienza e la collaborazione".