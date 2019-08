Cervia, contro i fondali insabbiati un nuovo dispositivo al porto canale

Inaugurato a Cervia il nuovo impianto di eiettori installato all'imbocco del porto canale, che servirà a mantenere idoneo alla navigabilità il livello del fondale. "E' iniziata la fase di test, che durerà un anno - spiega il sindaco Massimo Medri -. Per noi Life15 Marinaplan Plus è un progetto tanto grande, quanto importante per garantire sempre ingresso e uscita delle imbarcazioni dal nostro porto.

Ringrazio la Trevi di Cesena, specializzata nell’ingegneria del sottosuolo e nella progettazione e produzione di macchinari e attrezzature specialistiche, che ha materialmente realizzato l’impianto, sulla base di un prototipo messo a punto dall’Università di Bologna-Facoltà di Ingegneria, che partecipa attivamente quale partner di progetto insieme a Icomia - The International Council of Marine Industry Associations". Il finanziamento è stato possibile grazie a Programma Life Ambiente.