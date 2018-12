Porto, i giovani di Asmar presentano il calendario 2019

Il vicesindaco, con delega al porto, Eugenio Fusignani ha ricevuto una delegazione del gruppo giovani dell’Associazione agenti e mediatori marittimi (Asamar) di Ravenna composta dal presidente Francesco Mattiello e dai due vicepresidenti Samir Bassoni e Filippo Bongiovanni per uno scambio di vedute sullo scalo portuale della città con particolare riferimento all’hub portuale e alle carenze di organico di Usmaf (Uffici di sanità marittima) e Dogane. In vista delle prossime festività l’occasione è stata propizia per gli auguri reciproci e per l’omaggio al Comune della decima edizione del calendario per il 2019 edito dal gruppo giovani Asamar. Del calendario "Il Decimo" sono state stampate 400 copie che verranno distribuite gratuitamente sul territorio locale ma anche al di fuori.

“Il nostro calendario – ha affermato tra le altre cose Mattiello – è inteso a promuovere le attività del gruppo ma anche a richiamare l’attenzione sullo scalo ravennate”. “E’ molto apprezzabile – ha detto Fusignani – la simpatia e la goliardia con cui i giovani Asamar hanno raccontato il porto. Per quanto riguarda la carenza di organico di Usmaf e Dogane, si tratta di problematiche complesse, che investono altri enti, e a cui stiamo lavorando, di concerto con la Prefettura, per trovare le soluzioni più adeguate, nella piena convinzione dell’importanza che il porto riveste negli equilibri economici e nelle prospettive di sviluppo della città e del territorio”.