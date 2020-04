Positivo al Coronavirus scappa dall'ospedale: caccia all'uomo in tutto il ravennate

Ha scatenato il panico a Lugo - ma non solo - il caso del 20enne che qualche giorno fa si era sottoposto al tampone per verificare il contagio da Coronavirus e che poi è scappato dall'ospedale. E' successo al Covid Hospital di Lugo: il ragazzo, senza fissa dimora, di origini africane e già noto alle forze dell'ordine bolognesi, si è presentato al nosocomio "Umberto I" con sintomi compatibili a quelli del Covid-19. E' stato subito sottoposto al tampone ma, nell'attesa dell'esito, il giovane ha deciso di allontanarsi dall'ospedale facendo perdere le proprie tracce.

Il tampone è poi risultato positivo, per cui l'Ausl ha sporto denuncia alle forze dell'ordine: il 20enne, infatti, rischia di contagiare altre persone. Oltre a questo pericolo, il ragazzo rischia di essere denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Le ricerche, estese su tutto il territorio provinciale e anche a livello nazionale, al momento non hanno dato esito. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola martedì.