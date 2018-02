Posta una voto e vinci: al via il contest Instagram della Bassa Romagna

È iniziato giovedì 1 febbraio il contest fotografico “#BassaRomagnamia”, lanciato su Instagram dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Fino all’1 aprile i cittadini potranno infatti partecipare al concorso, con la possibilità di vincere diversi premi, caricando le foto del territorio sul proprio profilo con l’hashtag #BassaRomagnaMia. I primi scatti del territorio sono arrivati già nel giorno di apertura del contest. Alcuni utenti hanno infatti già caricato le loro fotografie della Bassa Romagna per condividere e raccontare i paesaggi, gli scorci e il patrimonio artistico-culturale dei nove Comuni dell’Unione.

Scopo del progetto, sostenuto dagli amministratori dell’Unione, è permettere ai cittadini della Bassa Romagna, a chi ci lavora, ci studia e ai turisti di riappropriarsi dei luoghi in cui vivono e di far vedere le bellezze del proprio territorio a tutti. Alla fine del contest la persona che ha scattato la foto con più like riceverà in regalo prodotti enogastronomici, degustazioni e biglietti omaggio per partecipare agli eventi del territorio. Inoltre, ogni venerdì sul profilo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sarà caricato lo scatto che verrà giudicato il più bello della settimana trascorsa.

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è arrivata nei giorni scorsi su Instagram con un nuovo profilo che proporrà ogni giorno gli scatti più belli della Bassa Romagna. Questo permetterà ai cittadini del territorio e non solo di scoprire o riscoprire le ricchezze naturali e culturali di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.