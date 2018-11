Boato nella notte, banda del bancomat fa esplodere uno sportello automatico

Un boato nella notte quello che, verso le 3, ha buttato giù dal letto i residenti di via Teatro a Fusignano. Ad entrare in azione è stata la banda dei bancomat che ha preso di mira lo sportello automatico dell'ufficio postale. Con la tecnica del gas, i malviventi hanno riempito la struttura con la miscela esplosiva per poi dare l'innesco. L'esplosione ha scentrato la cassaforte e i ladri, almeno quattro, hanno fatto man bassa dei conati per poi fuggire a tutta velocità prima che l'allarme facesse accorrere una pattuglia dei carabinieri. Dalle prime stime, il bottino ammonterebbe a 10/15 mila euro. Sono in corso le indagini dell'Arma, che ha acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili per individuare gli autori.