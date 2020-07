Poste Italiane per la parità di genere: a Ravenna 7 dipendenti su 10 sono donne

Nel ravennate Poste Italiane si conferma un’azienda che garantisce ampiamente la parità di genere, con il 71% di personale femminile attualmente in servizio. È la prima provincia in Emilia-Romagna (65% la percentuale media in regione) per numero di donne occupate in Poste Italiane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A livello nazionale il 54% dei dipendenti è composto da donne, l’incidenza del personale femminile tra quadri e dirigenti è pari al 46% e il 44,4% dei componenti del Consiglio d'amministrazione è donna. Nell’ambito delle posizioni manageriali il 30% è ricoperto da popolazione femminile e il 20% è presente nelle posizioni di top management. Numeri che hanno permesso al Gruppo guidato da Matteo Del Fante di entrare nella top five della classifica sulla parità di genere delle società appartenenti all’indice Ftse Mib della Borsa di Milano stilata da Equileap, un’organizzazione indipendente che elabora dati e analisi sulla gestione della gender equality nelle più importanti imprese su scala internazionale, che ha evidenziato pertanto le ottime performance aziendali in tema di equilibrio di genere all’interno del management e della composizione dei dipendenti, di parità retributiva ed equilibrio vita-lavoro.