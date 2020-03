Poste di Porto Corsini "chiuse per Coronavirus". Ancisi: "Chiusura già disposta, pretesto deprecabile"

Da giovedì 12 marzo all’ufficio postale di Porto Corsini è stata imposta la “chiusura temporanea”. "L’“avviso alla clientela”, affisso sul frontespizio d’ingresso, ne attribuisce la causa al “nuovo coronavirus (Covid 19). Sarà possibile ritirare la corrispondenza in giacenza presso l’Ufficio Postale alla sua riapertura” - spiega il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi - Se non fosse che Poste Italiane stessa aveva già esposto il 4 marzo, sullo stesso frontespizio dello stesso ufficio, l’annuncio della chiusura definitiva a decorrere dal 6 aprile. Tutto lascia dunque pensare a una serrata anticipata, presa col pretesto deprecabile del Coronavirus".

"Quello che più offende - continua il consigliere d'opposizione - è il modo con cui si è voluto mortificare gli abitanti di Porto Corsini e Marina Romea, che hanno accettato con coscienza e responsabilità le restrizioni e i sacrifici imposti dal Governo agli italiani per combattere l’epidemia, a fronte dell’impegno di garantire i servizi essenziali, compreso quello postale. La chiusura del servizio a Porto Corsini non c’entra nulla, infatti, con “l’evoluzione della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale” (che Poste Italiane ha richiamato nel suo comunicato generale di mercoledì scorso), con l’avviso che “l’Ufficio Postale più vicino a cui rivolgersi è a Marina di Ravenna”: sia perché tra i due paesi c’è un canale per attraversare il quale su un traghetto tuttora molto frequentato (anche da veicoli provenienti dal nord Italia) i contatti ravvicinati con altre persone si amplificano, sia perché si permane comunque fuori casa molto più a lungo. Poste Italiane contraddice inoltre non solo lo spirito del Governo, ma il proprio, visto che nel suo comunicato generale ha parlato solo di contingentare le aperture degli uffici o di ridurle a giorni alterni, mai di chiudere degli uffici. È troppo grave il colpo basso inferto al Comune di Ravenna nella persona del suo stesso sindaco, se è vero che egli è consigliere di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, società che controlla Poste Italiane e gestisce i 250 miliardi di euro del risparmio postale degli italiani. Servono suoi gesti di reazione, anche eclatanti, fino a mettere in discussione la sua stessa carica in un sistema di servizio postale pubblico a cui di pubblico resta ben poco".