Inaugurato il posto di polizia estivo di Pinarella

Alla presenza del sindaco Luca Coffari e del prefetto Francesco Russo è stato inaugurato il posto estivo di Polizia di Pinarella. L’ufficio, già attivo dal 13 luglio, resterà aperto sino al 26 agosto prossimo, per le esigenze di controllo del territorio e di ordine e sicurezza pubblica connesse con la stagione estiva. Quest’anno, oltre ai consueti rinforzi di uomini e mezzi, inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’ufficio assolverà anche all’importante funzione di posto di segnalamento, per l’identificazione delle persone sottoposte a controllo. Grazie alle recenti tecnologie messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, sarà possibile procedere all’identificazione certa, in tempo reale, delle persone che all’atto di un controllo di Polizia dovessero essere sprovviste di documenti di identificazione.