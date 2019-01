Potenziamento della rete del gas: al via il secondo stralcio dei lavori

Completata la prima parte dell’intervento di potenziamento della rete del gas in via Laghi, a Faenza, ora i lavori proseguono con il secondo e ultimo stralcio, che interessa il tratto di via Laghi compreso dall’incrocio con via Scalo Merci fino a viale Baccarini. L’intervento, effettuato dalla ditta Veronese Impianti di Este (Padova) per conto di Italgas, dovrebbe concludersi l’11 febbraio.

Durante quest’ultima parte dei lavori nel tratto di via Laghi compreso da viale Baccarini a via Scalo Merci si circolerà a senso unico, con direzione nord (verso Bologna). Il transito è vietato ai mezzi di carico superiore a 35 quintali. Sarà inoltre vietata la sosta di tutti i veicoli su entrambi i lati di via Laghi, da viale Baccarini a via Scalo Merci. In via Scalo Merci, nel tratto compreso da via Mameli a via Laghi (lato monte), si circolerà in doppio senso di marcia, con divieto di sosta su entrambi i lati. Nel tratto a valle di via Scalo Merci, divieto di sosta su entrambi i lati per circa trenta metri. Per i veicoli transitanti in questo tratto di via Scalo Merci, obbligo di svolta a destra in via Laghi o di proseguire diritto su via Scalo Merci (lato monte). Per i veicoli invece transitanti in via Scalo Merci lato monte, obbligo di svoltare a sinistra all’intersezione con via Laghi o di proseguire diritto su via Scalo Merci.