Pranzo di Natale, l'atmosfera di festa invade la parrocchia del Santissimo Redentore

Sabato di festa alla parrocchia del Santissimo Redentore, che ha ospitato il pranzo di Natale organizzato dalla Consulta del volontariato in segno di vicinanza a chi si trova in una situazione di difficoltà. Un’occasione, ha affermato l’assessore al volontariato Gianandrea Baroncini, "per dimostrare solidarietà e vicinanza a chi si trova ad affrontare un periodo di difficoltà cercando di allontanare la solitudine e far dimenticare almeno per un giorno problemi che auguriamo possano essere superati. Il nostro impegno, come amministrazione, è quello di lavorare tutto l’anno secondo principi di inclusione e solidarietà, cercando di migliorare le condizioni e la qualità della vita di tutti e dei più deboli in particolare. Ai volontari va il mio particolare apprezzamento e ringraziamento”. Il pranzo di Natale dedicato a chi è in difficoltà rappresenta solo una delle tante occasioni nelle quali l’associazionismo ravennate si adopera per offrire un momento di serenità, in compagnia, a chi vive condizioni di disagio, sicuramente più avvertite nel periodo delle festività.