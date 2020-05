Precipita dalla finestra e fa un volo di sei metri: 27enne in gravi condizioni

E' precipitata da una finestra, impattando dopo un volo di circa sei metri. Una 27enne di nazionalità afgana è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'episodio si è consumato domenica pomeriggio, intorno alle 17, nel cuore del centro storico di Ravenna, in via Cairoli. La dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme agli agenti della Polizia Locale. La ragazza è stata trovata cosciente, ma con numerosi traumi.

Secondo una prima ricostruzione, la ferita è caduta dal primo piano della sua abitazione. Soccorsa dal personale del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stata trasportata all'eliporto dell'ospedale "Santa Maria delle Croci". Caricata a bordo dell'elicottero giallo, è stata trasportata col codice di massima gravità al nosocomio cesenate specializzato in traumi.

Foto di Massimo Argnani