Danno la precedenza alla volante nella rotonda: in auto nascondevano la droga

La Polizia di Stato ha denunciato un 32enne originario di Desio e un 18enne milanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giovedì sera gli agenti di viale Berlinguer hanno dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore di Ravenna Rosario Eugenio Russo per il rafforzamento delle misure di prevenzione e repressione dei reati in occasione della stagione turistica, che è stato attuato dagli agenti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, con la partecipazione degli uomini del reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna”.

L’attività di controllo del territorio, effettuata con particolare riferimento alle località di Marina di Ravenna, Punta Marina Terme e Lido Adriano, ha consentito di individuare un’auto con a bordo due uomini che, nonostante avessero precedenza all’interno di una rotonda, hanno arrestato la marcia per far passare la Volante della Polizia. Questa manovra ha fatto insospettire gli agenti, che hanno proceduto a fermare il veicolo e controllarne gli occupanti. Durante il controllo dei documenti i due avrebbero manifestato un ingiustificato nervosismo, che ha indotto i poliziotti a eseguire una perquisizione personale all’esito della quale i due sono stati trovati in possesso di 7 grammi di hashish e 6,5 di marijuana, oltre alla somma di 210 euro in banconote di piccolo taglio. In considerazione di ciò i due sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.