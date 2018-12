Prefettura, nuovo Capo di Gabinetto: è Maria Rosaria Mancini

Nuovo Capo di Gabinetto in Prefettura. Si tratta di Maria Rosaria Mancini, già in servizio nell'ente, dove ha svolto diversi incarichi nell'ambito della Protezione Civile e Difesa Civile, della gestione delle materie depenalizzate, del codice della strada e dell'elettorale. Da ultimo è stata dirigente dell'Area Immigrazione e presidente della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale, incarichi che ha mantenuto anche attualmente. Mancini ha sostituito Arnaldo Agresta, che è attualmente Capo di Gabinetto alla prefettura di Salerno.