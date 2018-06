Mei 2018 a Faenza, annunciati i primi premi: riconoscimento anche ai Lacuna Coil

Il Mei annuncia i primi premi che verranno consegnati durante il "Mei2018 – Fatti di Musica Indipendente" che quest’anno si svolge il 28, 29 e 30 settembre a Faenza. Il Premio Speciale Mei va ai "Lacuna Coil" per i loro 20 anni di carriera, in onore del travolgente successo che la band meneghina ha ottenuto nel corso degli anni, affermandosi come una delle band metal italiane più importanti del panorama mondiale con oltre 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il 29 settembre ritireranno il premio Cristina Scabbia, Andrea Ferro e Marco Coti Zelati dei Lacuna Coil, e seguirà un’esibizione speciale con i Rezophonic di Mario Riso per presentare il nuovo singolo “Mayday”, scritto e prodotto da entrambe le band. In apertura i Celeb Car Crash.

Il Premio Artista Eclettico dell’Anno, invece, va a Gio Evan per le sue innumerevoli capacità artistiche: scrittore, poeta, umorista, performer, cantautore e artista di strada. L’artista è emerso dalla fucina dello storico Festival Multi-disciplinare romano MarteLive (aderente ad AudioCoop e Rete dei Festival, circuito delle Etichette Indipendenti e dei festival italiani). Il 28 settembre si svolgerà al Museo Internazionale delle Ceramiche l’anteprima della manifestazione e si terrà il Festival “Anatomia Femminile” curato da Michele Monina che rende omaggio al cantautorato femminile a partire dalla sua campagna di crowdfunding su Musicraiser nella quale ha coinvolto oltre settanta artiste con due diverse tipologie di premi in palio: un cofanetto dal nome “Anatomia Femminile”, che vede coinvolte 63 artiste con canzoni proprie e una serie di house concert singoli o multipli in tutta Italia con 51 artiste.

Il 29 settembre si terranno gli eventi principali del Mei (concerti, premiazioni, worskhop, forum, expo, mostre), la finale del Mei Superstage, concorso rivolto agli artisti emergenti (iscrizioni aperte fino al 30 luglio), e il Premio dei Premi del Mei, coordinato da Enrico Deregibus, grazie alla collaborazione con Omp (Officina della Musica e delle Parole) di Milano che metterà a disposizione una borsa di studio dal valore di 1,500 euro per il vincitore del premio. Lo scorso anno il Premio dei Premi è stato assegnato all’artista Roberta Giallo. Il 30 settembre, invece, vi sarà la conclusione della rassegna musicale con un evento speciale dedicato ai 40 anni dalla Legge Basaglia. Tra gli altri nomi che parteciperanno al Mei2018 sono stati annunciati "La Municipal" (vincitori del Concerto del Primo Maggio 2018 di Roma), "I figli dell'officina" (vincitori del Concerto del Primo Maggio 2018 di Taranto) e "La stanza di Greta" (Targa Tenco).

Al Mei 2018 sarà inoltre presentato in anteprima “Infinito 200”, l’album antologico che ricorda il bicentenario del capolavoro leopardiano. All’interno del disco verranno inseriti brani interpretati da Anna Luppi, Alessandro Cicone, Denise Misseri, Solmeriggio e Lorenzo Santangelo, i 5 vincitori dell’omonimo contest organizzato dal Mei in collaborazione con il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna coordinato dal poeta Davide Rondoni e l’etichetta discografica Neverland Records. La manifestazione sarà anticipata da “1000 Giovani per la Festa della Musica”, evento curato dal Mei per conto del Mibact, che si terrà il 16 giugno a Palermo (capitale italiana della cultura 2018), nell’ambito della “Festa della Musica” (promossa da Mibact insieme ad Aifpm e Siae) che vede esibirsi tra gli altri Still, Agricantus, Luca Bussoletti, Edoardo De Angelis, Tommaso Di Giulio e tantissimi altri. Inoltre, durante il periodo estivo il Mei 2018 proseguirà nella sua ricerca di nuovi talenti partecipando a un ricco circuito di eventi (come il Premio Anacapri – Bruno Lauzi, Voci per la Libertà, Varigotti Festival, Premio Pascoli in Musica, Gran Premio Manente, OrientOccidente, Premio Dino Campana, Upload Sounds, Indiegeno Festival, Folkint e altri).

Il Mei è la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana che chiude la stagione dei festival estivi. Un evento che da quasi 25 anni è punto d’incontro naturale tra le realtà che hanno fatto la storia della Musica italiana degli ultimi decenni. Fin dalla prima storica edizione, la manifestazione, fondata e diretta da Giordano Sangiorgi, è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come ad esempio, Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Ghali, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come ad esempio Daniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e lo scorso anno ha festeggiato 20 anni di carriera, e, più recentemente i Maneskin, che al MEI di Faenza hanno realizzato una delle loro primissime esibizioni fuori da Roma.

La squadra del Mei è composta quest’anno da: Giordano Sangiorgi (ideatore e direzione artistica), Francesco Galassi (responsabile organizzativo Mei Superstage, formazione e workshop), Cinzia Magnani (responsabile organizzativa e logistica), Roberta Barberini (responsabile Expo, Convegni e Mostre), Federico Guglielmi (responsabile PIMI – Premio Italiano Musica Indipendente), Fabrizio Galassi (responsabile PIVI – Premio Italiano Videoclip Indipendente), Enrico Deregibus (responsabile Forum del Giornalismo Musicale e Premio dei Premi), Luca D’Ambrosio (Targa Mei Musicletter).